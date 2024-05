CPI da Enel: Relatório pede quebra de contrato e de benefício fiscal

Fernando Santana é o presidente da CPI Crédito: José Leomar/Divulgação

O texto do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a Enel previsto para ser votado nesta terça-feira, 7 de maio, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), pede a quebra do contrato Federal com a distribuidora de energia e a não renovação dos benefícios fiscais.

O POVO teve acesso ao resumo das 300 páginas do parecer da CPI da Enel, que já dura nove meses, e deve ser encerrada hoje após aprovação dos membros do colegiado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O documento foi obtido pelo âncora da O POVO CBN Cariri, Farias Jr. No texto, o pedido é para que a Advocacia Geral da União ingresse com uma ação judicial contra a Enel Ceará para rescindir o contrato de concessão e solicitar a abertura de processo administrativo disciplinar na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para que seja declarada a caducidade do contrato de concessão da companhia, por quebra contratual.