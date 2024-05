Área de litígio: Previsão é que Exército conclua estudo este mês

A instituição, por meio da Diretoria de Serviço Geográfico (DSG), previa ter que periciar a região disputada para entender a qual estado os municípios realmente pertencem. Documentos históricos, leis de criação municipais, mapas, cartas da região, imagens georreferenciadas, modelos digitais de elevação e vetores de hidrografia são alguns dos materiais levados em conta no estudo do Exército.

A metodologia do novo estudo envolve quatro fases : planejamento; imageamento e coleta de dados; análise de dados históricos e geração de produtos periciais. As procuradorias-gerais do Ceará e do Piauí esperam a apresentação do documento para analisarem o conteúdo e se posicionarem, dando prosseguimento ao caso.

Deve ser entregue neste mês de maio a perícia do Exército relacionada às regiões mencionadas na ação de litígio entre Ceará e Piauí que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). O prazo foi dado pelo próprio Exército após pedir que um estudo anterior, elaborado por eles, fosse considerado apenas para fins orçamentários.

Dados de cartas topográficas, mapas históricos, memoriais descritivos, elementos fisiográficos e bacias hidrográficas, último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também são considerados no laudo pericial. Os conceitos de cultura e pertencimento da população são outro ponto. As informações foram divulgadas pelo próprio Exército em 2023, quando a força foi convocada pelo Ceará, que pedia esclarecimentos.



Até o mês passado, não havia indicativos que poderiam acontecer atrasos por parte dos militares, conforme informou o procurador-geral do Ceará, Rafael Machado de Moraes. Em resposta ao O POVO, o Exército ressaltou que questionamentos sobre o assunto devem ser direcionados ao STF. A Corte foi consultada e ressaltou que o estudo ainda não foi juntado aos autos. O processo, no momento, foi encaminhado para análise da ministra Carmén Lúcia, relatora do caso.

Ceará e Piauí travam uma disputa secular que passa por perícia do Exército e será resolvida no STF no julgamento da ação cível originária (ACO) 1.831. Tentativas de conciliação entre os dois estados fracassaram.