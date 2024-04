Elmano entrega a Lula gibão, o "paletó cearense", feito por Espedito Seleiro

Governador Elmano de Freitas e presidente Lula, com gibão feito por Espedito Seleiro Crédito: Aurélio Alves

Ao receber, Lula tirou fotos com Elmano e prosseguiu para começar seu discurso, retirando logo o gibão, reclamando do peso. "Ô gente, o companheiro que trabalha com um gibão desse merece receber um adicional de insalubridade. Porra, pesa!", disse o presidente. No discurso, Elmano ainda citou estar esperando a realização da obra da Transnordestina desde 2006. Segundo o governador, a ferrovia ajudará, especialmente, a produção de calçados no Ceará, por levar os produtos mais rápido até o Porto do Pecém. Também foi citado o impacto para os produtores de leite do estado: o milho e a soja chegariam até eles também com maior rapidez, dos estados do Piaui, da Bahia, Maranhão, onde é mais barato.