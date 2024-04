Manifestantes protestam contra governo Elmano; Lula diz que críticas virarão elogios

Lula anunciou investimentos no Ceará ao lado do governador do Estado, Elmano de Freitas, e a primeira-dama, Janja Crédito: Aurélio Alves

Estudantes e servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) mobilizaram protestos contra o governador Elmano de Freitas (PT) em Iguatu, município do Centro-Sul cearense em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhará trecho de obras da Ferrovia Transnordestina nesta sexta-feira, 5. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao discursar, Lula fez menção aos manifestantes, afirmando que o Brasil passa por um momento em que manifestações críticas a governos podem ser feitas. Há cinco dias, entre 31 de março e 1º de abril, o Brasil completou 60 anos do golpe militar, período marcado por censura política, às artes e à imprensa.

Estudantes, professores e servidores do Detran protestam contra governo Elmano Crédito: Vitor Magalhães/O POVO "Eu vi os companheiros aí com a placa, levantando, protestando, eu acho maravilhoso vocês protestarem porque houve um tempo em que vocês não poderiam protestar nem levantar placa. Quando a gente governa de uma forma democrática, proteste, reivindique, que se a gente puder, a gente atende. Se a gente não puder, a gente diz que não pode e a vida continua", afirmou o presidente. Ao término da fala, Lula afirmou que as placas de teor reivindicatório no futuro se transformarão em placas elogiosas quando retornar ao Ceará. "Eu vou voltar para viajar de trem", disse em menção à conclusão da obra da Transnordestina. "E vou me encontrar com todos vocês. Os companheiros que estão levantando as placas protestando vão levantar uma placa agradecendo, porque tudo vai estar resolvido para o povo brasileiro", afirmou Lula.