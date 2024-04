Relembre as 4 visitas anteriores de Lula ao Ceará neste mandato

Lula com Camilo e Elmano na primeira visita ao Ceará neste mandato, em maio de 2023 Crédito: AURÉLIO ALVES

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita Iguatu (CE) nesta sexta-feira, no Centro-Sul cearense, em meio a panorama de tensão política do seu partido não somente em Fortaleza, mas também na cidade que visita hoje. O chefe do Executivo visitará as obras da Ferrovia Transnordestina, em Iguatu. Esta será a segunda vez que Lula viaja ao Ceará apenas neste ano. A quarta vez em solo cearense na terceira gestão, iniciada em 2023 (relembre abaixo todas as visitas). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A terceira visita: pedra fundamental do ITA 19 de janeiro de 2024

Na terceira visita presidencial, a comitiva de Lula aterrissou em Fortaleza para lançamento da pedra fundamental do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA), em evento ocorrido nas dependências da Base Aérea de Fortaleza. O líder máximo do PT posou para fotografia com Evandro Leitão, ladeado ainda por Camilo, Elmano, pela senadora licenciada Augusta Brito, além da esposa de Evandro, Cristiane Leitão, primeira-dama do Legislativo estadual. Luizianne não presenciou a visita sob alegação de que, na primeira passagem do presidente, em 12 de maio, não lhe deram acesso ao palanque. "(...) a ausência da parlamentar se deve ao fato de que, no último evento com a presença de Lula no Ceará, coordenado pelo Ministério da Educação, ela foi impedida de entrar no acesso das autoridades e proibida de subir no palco onde estava o presidente", disse nota da assessoria da parlamentar. Na inauguração da pedra fundamental do ITA em Fortaleza, Lula posou para foto com o ministro Camilo Santana e com o pré-candidato que ele apoia para prefeito, Evandro Leitão, presidente da Assembleia. Crédito: Reprodução/Instagram Segunda visita 1º de setembro de 2023

Lula cumpriu agenda no Ceará, na sexta-feira, 1° de setembro. Em Fortaleza, o petista participou de evento no Banco do Nordeste (BNB), no bairro Passaré, em alusão aos 18 anos de criação do Programa Agroamigo e 25 anos do Programa Crediamigo. Primeira visita: Escola de Tempo Integral 12 de maio de 2023 Na primeira visita de Lula ao Ceará o presidente teve compromissos em Fortaleza e no Crato, em 12 de maio de 2023. O presidente foi ao Centro de Eventos do Ceará, para anunciar o programa 'Escolas de Tempo Integral'.

Cenário político Na Capital, a legenda se divide entre cinco pretendentes à disputa à Prefeitura de Fortaleza. Fortaleza, atualmente, é gerida por José Sarto (PDT), aliado histórico do ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Os pré-candidatos petistas são: Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Luizianne Lins. Destes, a disputa é protagonizada por Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita da Cidade, e Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) apoiado pelo ministro Camilo Santana (Educação) e por José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. A sigla lulista definirá o nome em Encontro municipal, mecanismo de escolha segundo o qual filiados ao PT de Fortaleza podem votar em sete chapas inscritas. Estas elegerão 200 delegados. A porcentagem dos votos que cada chapa receber indicará a proporção que cada grupo ocupará nos 200 assentos. Ou seja, a escolha dos delegados, neste domingo, 7, será um prenúncio do resultado da votação no dia 21 de abril, data do Encontro municipal do PT.