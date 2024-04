Quem é Janaína Farias, nome que assume vaga no Senado após licença de Augusta Brito

Janaína Farias, segunda suplente, assume mandato no Senado Crédito: Reprodução/Instagram Janaína Farias

Com a licença da senadora Augusta Brito (PT), assume vaga no Senado Federal, nesta terça-feira, 2, a segunda suplente, Janaína Farias. Também cearense, a agora senadora é antiga aliada do ministro Camilo Santana, titular da vaga, e concorrerá nas eleições municipais de 2024. Augusta deixa o Congresso por 120 dias para, segundo sua assessoria, "cuidar de assuntos no Estado junto aos municípios cearenses”. Ela ocupava a vaga de Camilo, após o político assumir a pasta da Educação no Governo Federal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Essa troca é estratégica para Janaína Farias, em meio à pré-candidatura para a Prefeitura de Crateús, município a 359,1 km de Fortaleza. Pode ser lida como uma maneira de mostrar ação no Senado Federal e fortalecer o nome dela na disputa.