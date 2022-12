Quem é Janaína Farias, segunda suplente que poderá assumir o Senado com ida de Camilo ao MEC

A ex-assessora especial do governo do Ceará, Janaína Farias (PT), é uma das suplentes cotadas para assumir a vaga do Senado Federal deixada por Camilo Santana (PT). O senador eleito aceitou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Ministério da Educação, na última quinta-feira, 22.

Janaína é a segunda suplente de Camilo no Senado, atrás apenas da deputada estadual Augusta Brito (PT).

Há a possibilidade de Augusta não assumir o cargo de senadora, pois há expectativas de que ela ocupe uma secretaria no futuro governo de Elmano de Freitas (PT). Janaína, nesse caso, assume a cadeira de senadora pelo Estado do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nascida no município de Crateús, Janaína tem 48 anos e ocupou o cargo de secretária especial de Camilo durante os 7 anos e 3 meses de gestão como governador do Ceará. Ela se formou em Turismo pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e também ocupou funções nas secretarias das Cidades e de Desenvolvimento Agrário.

Janaína foi assessora especial de Camilo e saiu apenas para concorrer às eleições de 2022, primeira disputa em que participou.

Independente de qual suplente assumir o cargo, o Ceará terá uma mulher no Senado Federal pela primeira vez após exatos 10 anos. Patrícia Saboya (PDT) foi a última mulher cearense eleita senadora, em 2002.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janaína Farias (@janainapeloceara)

Tags