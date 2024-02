Camilo confirma que Janaína Farias será candidata à Prefeitura de Crateús

Janaína Farias (PT), segunda suplente do atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), no Senado Federal, será a pré-candidata do PT à Prefeitura em Crateús. O ex-governador confirmou neste sábado, 24, e reforçou o apoio.

"Ela é a nossa pré-candidata à Prefeitura de Crateús. Terá todo o meu apoio. Terá todo apoio do presidente Lula. Todo apoio do governador Elmano. Todo o meu apoio", disse o ministro em entrevista à Rádio Educadora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A escolha pelo nome de Janaína já havia sido antecipada pelo deputado federal e líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), em setembro do ano passado.