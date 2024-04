Pedido de vistas adia votação na Câmara de reajuste para servidores de Fortaleza

Câmara Municipal de Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA

O projeto enviado pelo prefeito José Sarto (PDT) que garante o reajuste salarial de 4,62% aos servidores municipais está sob análise na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Em sessão extraordinária da Comissão Conjunta de Legislação e Orçamento, foi feito o pedido de vistas pelos vereadores Professora Adriana (PT), Dr. Vicente (PT) e Eudes Bringel (PSB). Foi designado ao vereador Iraguassú Filho (PDT), líder de Sarto na Casa, o posto de relator do projeto. Pela mensagem, conforme o gestor anunciou, o aumento de 3,62% já será acrescido na folha de abril, paga em maio, retroativamente a janeiro, alcançando os 4,62% a partir da folha de junho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O projeto prevê ainda o aumento do valor do auxilio-refeição de R$ 15 reais para RS 16,20, além do teto salarial para o recebimento da gratificação. De acordo com Sarto, o reajuste terá um impacto anual de R$ 215 milhões.

Com o pedido de vistas feito pelos parlamentares, a proposta volta para apreciação no colegiado no prazo de uma sessão plenária. Após a aprovação do parecer do relator Iraguassú, o projeto retorna ao plenário e, caso receba emendas, volta para as comissões. Ao O POVO, o líder de Sarto informou que a aprovação do texto deve ocorrer até esta quinta-feira, 4. "Se a gente não tiver vistas da emenda, a gente consegue resolver amanhã (quarta-feira, 3), se a gente conseguir um acordo. Eu tentei fazer uma negociação com o pessoal da oposição, chegar a um denominador comum, mas eles quiseram essas 24 horas para estudarem melhor a matéria, porque disseram que ficou muito em cima para eles avaliarem", contou Iraguassú. Ele também contou que já existem duas emendas e que "devem aparecer outras dos vereadores que pediram vistas".