Precatórios Fundef: pagamento da 3ª parcela a professores será quinta, dia 4, anuncia Elmano

O pagamento tinha sido previsto para cair no início do mês, mas adiado suspenso

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta terça-feira, 2, que o pagamento da terceira parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) será feito na quinta-feira, 4 de abril. Segundo ele, as "questões técnicas no sistema" foram sanadas.

"Informo aos professores e às professoras cearenses que o pagamento da 3ª parcela dos precatórios do Fundef será efetuado até esta quinta-feira (4), uma vez sanadas as questões técnicas do sistema. Quase R$ 630 milhões serão repassados aos profissionais, que estavam ativos entre 1998 e 2006. A medida comprova o nosso compromisso em valorizar esses profissionais que realizam um excelente trabalho que tornou a educação do Ceará referência no país", disse em comunicado.

No início de março, o governador havia anunciado que a parcela iria cair na folha referente ao mês, paga no começo de abril. O montante da parcela era de cerca de R$ 900 milhões, com 60% destinados aos professores, representando cerca de R$ 540 milhões aos profissionais. Assim como em outras parcelas, houve um aumento nos valores por conta dos juros.