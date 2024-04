Elmano anuncia reajuste retroativo de 3,62% no piso salarial dos professores

Elmano de Freitas (PT) em live pelas redes sociais informou que foi definido um reajuste no piso salarial dos professores Crédito: AURÉLIO ALVES

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) anunciou, ontem, que os professores da rede estadual terão retroativo de 3,62%, relativo ao piso nacional do magistério. A partir do mês de julho, como os demais servidores do Estado, o reajuste salarial chega a 5,62%. O anúncio foi feito pelas redes sociais.

De acordo com o governador, "para os professores que não estão no piso, o valor irá retroagir até janeiro, com o reajuste de 5,62% vigorando a partir de julho". Atualmente o piso nacional do magistério está fixado em R$ 4.580,57 e com o aumento o vencimento base dos professores em início de carreira passará a R$ 4.668,98. Somados outros vencimentos, a remuneração final chega a R$ 6.465,09.