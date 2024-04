Emocionada, Janaína Farias toma posse no Senado; Camilo e Elmano comparecem

"É a realização de um sonho. É muita emoção estar aqui hoje. É o reconhecimento de um trabalho pelo nosso ministro. São 15 anos de trabalho. A gente fica emocionada porque é uma pessoa que veio do sertão com muito trabalho e muita dedicação", contou em entrevista ao O POVO antes da cerimônia.

Janaína Farias (PT) tomou posse como senadora da República . A cerimônia ocorreu nesta terça-feira, 2, em Brasília. Além de familiares e amigos da parlamentar, o evento contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana (PT); do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e da senadora Augusta Brito, que lhe passou a vaga na Casa Alta.

Ela destaca o empenho em dedicar-se ao Estado durante os quatro meses que ocupará a cadeira no Senado. "Já conversamos com os dois e [eles] deram toda abertura para que eu possa estar buscando projetos. A definição é junto com o ministro Camilo e a senadora Augusta, mas eu sou incansável e vou bater na porta dos ministérios, do presidente do Senado para que ele possa nos ajudar, para que a gente possa levar mais coisas para o Ceará".

Antiga aliada de Camilo, Janaína é assessora especial do Ministério da Educação (MEC) e assume devido a licença de 120 dias de Augusta Brito (PT), que comandará a Secretaria de Articulação Política do Estado no lugar de Waldemir Catanho, que é pré-candidato à Prefeitura de Caucaia.

O titular da vaga no Senado é Camilo, mas como ele assumiu o MEC, a primeira suplente Augusta cumpriu agenda no parlamento, chegando a ser vice-líder do PT na Senado. Agora, a cadeira fica com Farias. Além disso, ela é a aposta do PT nas eleições municipais de Crateús, onde disputará a Prefeitura.

Em entrevista coletiva, o ministro evitou relacionar o mandato à pré-candidatura de Janaína. "Vim apenas prestigiá-la. Janaína é uma pessoa que vem se dedicando há muito tempo ao Estado, que politicamente me ajudou no governo e agora é uma oportunidade e vai poder experimentar a vida de parlamentar no Senado Federal".

E seguiu: "Portanto, ela vai defender os interesses dos governos Lula e Elmano, os projetos que nós defendemos de Brasil e do Estado do Ceará. Vai representar também algumas comissões e dar continuidade ao trabalho da Augusta, que brilhou nesse um ano de mandato".

Já o governador do Ceará disse estar orgulhoso com as duas colegas petistas. "Primeiro, muito orgulho pelo trabalho realizado pela senadora Augusta Brito e, agora, com muito orgulho uma filha de Crateús assumindo o Senado para trabalhar pelo Estado do Ceará. Eu não tenho nenhum dúvida, pela experiência que a Janaína tem, junto ao ministro Camilo enquanto governador, o conhecimento que ela tem do Estado, eu acho que o Ceará se orgulha muito de tê-la para defender os interesses do Estado, os direitos da mulheres e do povo mais pobre do Ceará".

A secretária da Proteção Social, Onélia Santana; a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba; o deputado federal Mauro Filho (PDT) e os deputados estaduais Missias Dias (PT) e Júlio César Filho (PT) também compareceram ao evento.