Elmano sanciona lei que concede reajuste para servidores do Ceará

Para o Governo, o aumento proporciona ganho real no funcionalismo público estadual, uma vez que a inflação do ano passado (2023) ficou em 4,62%. A medida vai beneficiar mais de 133 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) , sancionou a lei que concede o reajuste salarial de 5,62% para os servidores do Ceará.

"Esse reajuste, com ganho real, vai repercutir em mais de R$ 384 milhões na folha do Estado deste ano. [...] Mas valorizar os servidores não é gasto, é investimento. Um justo reconhecimento a tantos homens e mulheres que se dedicam dia e noite para servir à nossa população", destacou o governador do Ceará.

Entidades sindicais negam acordo com o Governo

O Executivo afirmou ainda que o percentual de aumento ficou acertado após reunião entre as partes, mas, as entidades sindicais presentes negam que tenha havido acordo.

Segundo Roberto Eudes, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará (Sindjustiça Ceará), o Governo agiu de má-fé quando anunciou o valor do reajuste, que começa a ser pago em agosto.

Nesse sentido, Ravenna Guimarães, coordenadora-geral do Fórum Unificado das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais (Fuaspec), avalia que a decisão desrespeita a data-base e não inclui o pagamento de valores retroativos.

Conforme Ravenna, "não haverá ganho real sem o retroativo porque, por exemplo, apenas o acumulado dos meses de janeiro e fevereiro de inflação, já corrói isso que o governo chama de ganho real."

Ela também alegou que na reunião com o governo estadual, o secretário chefe da Casa Civil, Nelson Martins, teria dito que não haveria reajuste para os servidores públicos no próximo ano.