Câmara aprova reajuste de professores da rede municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou na manhã desta quarta-feira, 7, o reajuste dos vencimentos dos professores do município de Fortaleza (Projeto de Lei Ordinária nº 26 de 2024). A medida garante o reajuste de 4,62%, sendo 3,62%, a partir de janeiro e a partir de junho de 2024, em 1%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o prefeito José Sarto (PDT), “estas medidas serão equivalentes ao percentual de reajuste de 10,37%, no vencimento base da carreira inicial do nível médio, resultando no valor de R$ 4.592,61, ficando portanto acima do piso nacional, que é de R$ 4.580,57”.