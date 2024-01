André Fernandes envia R$ 1 milhão a cidade governada pelo PT: "Povo não merece sofrer pelo gestor"

O deputado federal André Fernandes (PL) destinou R$ 1 milhão do valor de suas emendas individuais para o município de Itapipoca, a 139 quilômetros de Fortaleza, no Litoral Oeste do Ceará. O mecanismo de envio de emendas é constitucional e comum entre parlamentares; No entanto, o caso chama atenção porque Itapipoca é governada, atualmente, pelo prefeito Felipe Pinheiro, do PT.



Fernandes é um dos nomes mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado e rivaliza eleitoralmente com petistas, tanto no âmbito estadual quanto no nacional. O deputado é também pré-candidato a prefeito de Fortaleza nas eleições de 2024 e deverá disputar o Palácio do Bispo com outras candidaturas, dentre elas uma do PT, ainda sem nome definido.

Sobre o envio de emendas para Itapipoca, o parlamentar justificou ao O POVO que o valor é para atender as necessidades da população. “Isso é só um dos quase 40 milhões (em emendas). Enviei também para outros municípios que o prefeito é do PT, tem outros que não são do PT, mas votaram no Lula e na tropa. Se eu for deixar de enviar minhas emendas para municípios que votaram no PT, eu enviaria para qual? Fui votado no Estado todo e pretendo atender o máximo de municípios, com minhas emendas”, argumentou.