Nova direção do PL é formalizada com Carmelo, André Fernandes e ex-vice-prefeito Gaudêncio

Gaudêncio Lucena, ex-vice-prefeito de Fortaleza, era do MDB e ligado a Eunício Oliveira. Agora está na direção da legenda bolsonarista

A tratativa que lhe deu a direção partidária passou pela renúncia à pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza, de modo que André Fernandes (PL) ficasse sem adversários dentro da legenda. Ele corre para ser o candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza.

O comando do PL no Ceará já havia sido repassado a Carmelo Neto de modo extraoficial . Na prática, contudo, ele atuava como presidente do PL.

O Partido Liberal (PL) no Ceará tem nova composição da comissão provisória, com o deputado estadual Carmelo Neto presidente e o deputado federal André Fernandes, secretário-geral. Ex-vice-prefeito de Fortaleza na primeira gestão de Roberto Cláudio, Gaudêncio Lucena é o segundo vice-presidente.

Prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves saiu da direção, mas segue como um dos quadros do PL. Acilon é historicamente próximo ao grupo que governa o Ceará, liderado atualmente por Camilo Santana (PT), ministro da Educação, Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, além do senador Cid Gomes (PSB).

O gestor municipal havia se revestido, da atuação ao discurso, com o figurino bolsonarista, em 2021, desde que Bolsonaro se filiou ao PL, movimento acompanhado por vários bolsonaristas cearenses. Impossibilitado de se reeleger ao Executivo do Eusébio, pois na reta final do segundo mandato, Acilon deverá ser candidato à Câmara Municipal de Fortaleza, casa legislativa que já presidiu (1997-1998).

Confira os nomes da Executiva estadual



CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEÃO NETO - PRESIDENTE



ANDRÉ FERNANDES DE MOURA - SECRETÁRIO-GERAL

JAZIEL PEREIRA DE SOUSA - PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

GAUDÊNCIO GONÇALVES DE LUCENA - SEGUNDO VICE-PRESIDENTE