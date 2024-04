André Fernandes bate boca com estudantes em Comissão de Educação: "Vocês não estudam, não?"

Na ocasião, o parlamentar comentou que o vereador que protocolou a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o religioso estava sendo alvo de cassação de mandato por parte do Psol. “O Psol está pedindo a cassação do vereador que pediu a CPI para investigar o padre Júlio Lancellotti. Que teve o vídeo vazado se masturbando para mandar para um menor de idade”, disse Fernandes.

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) discutiu com estudantes que acompanhavam a sessão da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). A referida discussão girou em torno de investigação contra o padre Júlio Lancellotti no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo.

Veja:

Antes da discussão, o parlamentar comentava sobre a aprovação da audiência que visa discutir a proposta do Novo Ensino Médio. Ele afirmou que acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR), sugerindo que fosse aberta uma investigação acerca do episódio na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Furg), na qual os calouros foram recepcionados pelos estudantes veteranos sem vestimentas.