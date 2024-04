Assista ao vivo ao julgamento no TRE-PR que pode cassar Sergio Moro

O julgamento do senador Sergio Moro (União Brasil - PR) começa hoje, às 14 horas. O ex-juiz da operação Lava Jato é acusado de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, mesmas acusações que tornaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível por 8 anos. No caso de Moro, além da inelegibilidade, o processo pode render a cassação do mandato no Senado.

A sessão será transmitida no canal do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por meio deste link. Apesar de começar nesta segunda-feira, devem haver outras sessões na quarta-feira, 3, e na próxima segunda, 8 de abril.