Lula viaja ao Ceará no dia 5 de abril para visitar Transnordestina

FORTALEZA-CE, BRASIL, 19-01-2023: Elmano de Freitas / Lula. Evento para lançamento da pedra fundamental da construção de uma unidade do ITA na Base Aérea de Fortalaza, com a presença do presindente Lula. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará o Ceará na próxima sexta-feira, dia 5 de abril, para ato próximo às obras da Ferrovia Transnordestina, na região de Iguatu, centro-sul do Estado. A informação foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta quinta-feira, 28. Na ocasião com Lula, também está prevista a ordem de serviço para as obras do Ramal Salgado e outros anúncios na área de infraestrutura hídrica. "Lula no Ceará! Confirmamos há pouco a vinda do presidente ao Ceará no próximo dia 5 de abril. A previsão é realizarmos um ato próximo às obras da Ferrovia Transnordestina, na região de Iguatu, onde devem ser anunciadas algumas novidades para nosso estado. Na ocasião, está prevista ainda a ordem de serviço para as obras do Ramal do Salgado e outros anúncios importantes na área de infraestrutura hídrica", anunciou Elmano pelas redes sociais.