Lula diz que indígenas têm 'pouca terra' no Brasil e cobra dinheiro de países que desmataram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 26, que há poucas terras indígenas demarcadas no Brasil, em reação à crítica de setores do agronegócio brasileiro, aos quais chamou de "conservadores e latifundiários". Ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, Lula cobrou que países mais industrializados "que já desmataram" ajudem financeiramente os demais na preservação de florestas tropicais.

"Queremos convencer o mundo de que o mundo que já desmatou tem que contribuir de forma importante para que países que ainda tem florestas mantenham a floresta de pé. Esse é um compromisso nosso", afirmou Lula, que tem ampliado a cobrança de que os países ricos doem US$ 100 bilhões por ano para ações climáticas, previsto no Acordo de Pais, mas nunca concretizado.

Lula reiterou o compromisso assumido pelo Estado brasileiro de zerar o desmate na Amazônia até 2030 e disse que fará da "luta contra desmatamento uma profissão de fé".