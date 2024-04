Girão critica Camilo e troca-troca de cadeira no Senado: "Tapa na cara do cearense"

Questionado sobre o desempenho do governo Lula e sobre como enxergava o programa Pé-De-Meia, implementado por Camilo, Girão pregou cautela e posteriormente fez críticas aos petistas. “Vejo, sem criticar a medida que vamos ver a implementação, mas vejo que esse governo é de espuma . Um governo onde nas contas há um déficit absurdo. Conseguiu jogar o país num abismo nas contas públicas. Um governo que flerta com ditaduras de outros países. A gente se preocupa que nível de eficácia vai ter”.

O senador Eduardo Girão (Novo) criticou o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e aliados do petista por conta das trocas na cadeira do Senado para a qual Camilo foi eleito em 2022. Como se tornou ministro, Camilo se licenciou do cargo, abrindo espaço para a suplente, Augusta Brito (PT) , que, recentemente, anunciou que vai se licenciar e ceder a vaga para a segunda suplente Janaina Farias (PT).

Janaína é pré-candidata à prefeitura de Crateús e tem atuação próxima a Camilo desde que o petista foi governador do Ceará. Atualmente, ela lidera a Assessoria Especial do Ministério da Educação (MEC).

Em fevereiro deste ano, Camilo confirmou a pré-candidatura da aliada, reforçando apoio dos principais líderes petistas. “Terá todo o meu apoio. Terá todo apoio do presidente Lula. Todo apoio do governador Elmano”, pontuou na ocasião.

A licença de Augusta Brito, conforme informou a assessoria da senadora à época do anúncio, será com o intuito de "cuidar de assuntos no Estado junto aos municípios cearenses". A licença está prevista para ter início no dia 1º de abril de 2024.