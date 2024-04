Luciano Huck se encontra com Camilo e parabeniza pelo Pé-de-Meia: "Belíssima iniciativa"

O momento foi registrado nas redes sociais do ministro, que vestindo uma camiseta que faz alusão ao programa posou para foto abraçado com o apresentador

O apresentador de TV Luciano Huck encontrou-se com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), nesta sexta-feira, 22, em São Luís, no Maranhão. Camilo estava no local para evento de lançamento do Programa Pé-de-Meia no estado, assim como fez no Ceará e em outras unidades federativas nas últimas semanas. O encontro, segundo Huck, foi uma coincidência.



“Sempre bom te encontrar, mesmo quando é sem querer, rs. Parabéns pelo Pé-De-Meia. Belíssima iniciativa”, escreveu o apresentador em postagem nos stories do Instagram.