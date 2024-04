Medalha Abolição 2024: Camilo Santana é um dos homenageados; veja lista

Considera a maior honraria do Estado, a homenagem também contemplará Luiz Carlos Barreto , produtor e diretor de cinema; Lira Neto , o escritor e jornalista; Dom Edmilson Cruz , bispo emérito de Limoeiro do Norte; a empresária Ana Lúcia Bastos Mota ; e a Congregação Franciscana de Canindé .

Lista de homenageados

Camilo Santana

Nascido no Crato, no Cariri cearense, Santana foi o deputado estadual mais votado de 2010. Eleito governador do Ceará em 2014 e releito em 2018. Ao final do mandato, em 2022, foi eleito o senador da República mais votado da história do Estado. Engenheiro agrônomo e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Camilo é o atual ministro da Educação.

Luiz Carlos Barreto



Natural de Sobral, aos 95 anos, o produtor e diretor de cinema acumula mais de 150 filmes. Ele também é jornalista e fotógrafo. A L. C. Barreto tem 69 anos de fundação e levou o cinema brasileiro para o cenário internacional.