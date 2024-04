Chiquinho Brazão: quem é o suspeito de mandar assassinar Marielle

Chiquinho, integrante do influente clã Brazão, é deputado federal do Rio de Janeiro pelo União Brasil; saiba mais sobre o suposto mandante do assassinato de Marielle Crédito: Mario Agra/Câmara dos Deputados

Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão foram presos, na manhã deste domingo, 24, no Rio de Janeiro, suspeitos de mandar assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Influentes e polêmicos, os irmãos integram um clã familiar e têm trajetórias conturbadas na política nacional. Saiba mais sobre Chiquinho abaixo ou veja a trajetória do irmão mais novo, Domingos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quem é Chiquinho Brazão: o clã familiar O clã Brazão detém influência política em âmbito municipal, estadual e federal, com representantes em cargos na Câmara Municipal e Assembleia do Rio, além da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Chiquinho Brazão é o representante no Congresso.