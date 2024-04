Marielle Franco: PF prende 3 suspeitos de mandar assassinar vereadora

Vereadora no Rio de Janeiro, Marielle Franco foi assassinada em março de 2018 Crédito: Marcelo Freixo/Wikimedia Commons

Um dia antes da morte da vereadora, Rivaldo assumiu a chefia da corporação, em 13 de março de 2018. Conforme as suspeitas, o delegado teria acordado com Domingos de não prosseguir com as investigações do crime. Batizada de Murder Inc. Em tradução literal, "assassinato SA (sociedade anônima)". , a operação da PF deste domingo também cumpriu 12 mandados de busca e apreensão na capital carioca expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os agentes apreenderam documentos e eletrônicos. A operação também conta com o apoio da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com a PF, a operação também apura os crimes de organização criminosa e obstrução de justiça.