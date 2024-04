O que delação de Ronnie Lessa pode revelar sobre o assassinato de Marielle Franco

Marielle Franco foi morta no Rio no dia 14 de março de 2018 Crédito: Renan Olaz/Câmara do Rio

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou na terça-feira, 19, que o Supremo Tribunal Federal (STF) homologou a delação premiada concedida pelo ex-policial militar Ronnie Lessa no inquérito que apura o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco (PSOL) e do seu motorista Anderson Gomes. O depoimento de Lessa pode ser essencial para responder perguntas que ainda restam sobre a execução da parlamentar, que ocorreu em março de 2018. Ronnie Lessa é o acusado de efetuar os disparos que mataram a vereadora e o seu motorista. No ano passado, Élcio Queiroz, que era o motorista do carro utilizado pelos criminosos, também fechou um acordo de delação premiada. O relator do caso Marielle no STF é o ministro Alexandre de Moraes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A colaboração premiada tramita em segredo de Justiça, obviamente este ministro (Alexandre de Moraes) não teve acesso a ela, como é evidente, mas nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos leva a crer que brevemente teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco", disse Lewandowski. "Esse procedimento seguiu o estritamente o devido processo legal", completou.

Quem mandou matar Marielle? E por quê? De acordo com Lewandowski, a elucidação do caso está próxima. A delação premiada de Lessa deve ser essencial para descobrir quem são os mandantes do crime e a motivação por trás das execuções. No ano passado, quando ex-ministro da Justiça e atual ministro do STF, Flávio Dino, anunciou o acordo de delação premiada com Queiroz, Dino disse que o depoimento iria colocar os mandantes na mira do inquérito policial. Apesar da oitiva com o motorista do crime, os nomes dos planejadores da execução ainda não foram divulgados.