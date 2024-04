Anielle celebra prisão de suspeitos de mandar matar Marielle: "Perto da justiça"

Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Murder Inc, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), que também realizou 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, comemorou neste domingo, 24, a prisão preventiva de três suspeitos de mandar matar, em 2018, a vereadora Marielle Franco, sua irmã, e o motorista Anderson Gomes. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Murder Inc, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), que também realizou 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro.

"Só Deus sabe o quanto sonhamos com esse dia! Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos: quem mandou matar a Mari e por quê? Agradeço o empenho da PF, do gov federal, do MP federal e estadual e do Ministro @alexandre. Estamos mais perto da Justiça! Grande dia!", escreveu Anielle, no X (antigo Twitter), em referência ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que assumiu o caso Marielle na semana passada.