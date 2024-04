Governo exonera diretor que negou TV ao PT e atendeu grupo de Juscelino Filho

O ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, exonerou o diretor de radiodifusão privada do Ministério das Comunicações, Antonio Malva Neto, que estava na função desde fevereiro de 2023. O advogado vinha sofrendo pressão do PT depois de ter negado pedido do partido por concessões de rádio e TV. A cúpula partidária chegou a atribuir a negativa ao "bolsonarismo" do agora ex-diretor. Em nota, o ministério de Juscelino Filho alegou que a exoneração, publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 22, faz parte de "movimentações naturais da administração pública" e não tem qualquer relação com a solicitação feita pelo partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em substituição, o governo nomeou Nelson Alves Pinto Neto. Filiado ao União Brasil, partido do ministro Juscelino Filho, ele concorreu a uma vaga na Câmara do Distrito Federal nas eleições de 2022 e não foi eleito. Segundo o perfil no LinkedIn, Neto diz ter experiência de mais de 20 anos no ramo de cooperativa de crédito. Ele também descreve atuações nas áreas de comunicação, marketing e voluntariado.

Um dos trechos da autodescrição publicada na rede social de perfis profissionais tem a seguinte mensagem: "Busco oportunidade profissional, com objetivo de contribuir de forma estratégica com o crescimento de empresas que buscam por profissional com experiência, focado, disciplinado, com perfil estratégico, criativo e inovador, especializado e com enorme desejo de aprender e aplicar seus conhecimentos", escreveu. A diretoria de radiodifusão privada é uma das principais no Ministério das Comunicações porque por ela passam as questões relacionadas à criação e expansão de emissoras de rádio e TV no País. O advogado Malva Neto era sócio em um escritório de advocacia do também advogado Willer Tomaz, próximo do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP). O ex-diretor já foi assessor do senador Weverton Rocha (PDT-MA), aliado do ministro Juscelino Filho.