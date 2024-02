Chamada de "arrogante", Fernanda Pessoa diz que Julinho "não contribui para debate"

A deputada federal Fernanda Pessoa (UB) rebateu, em nota enviada ao O POVO, o deputado estadual Júlio César Filho (PT), adversário dela em Maracanaú. Julinho avaliou como "arrogante" a fala de Fernanda conforme a qual não seria interessante para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "desagradar" uma parlamentar de um partido da base, caso o PT não apoie a reeleição do prefeito Roberto Pessoa (UB), pai dela. Fernanda ressaltou ser da base dos governos estadual e federal.

Júlio então disse que não se surpreender com a afirmação que classificou como "arrogante", "prepotente" e "pedante". "É fundamental que as discussões se baseiem em ideias e propostas, sem recorrer a abordagens que possam ser interpretadas como discriminatórias com base no gênero. 2024 o debate deveria ser outro: construção de melhores políticas públicas para os municípios, os estados e o País. Pena ter que lidar com esse tipo de situação", rebateu Fernanda, em réplica.

Entenda a polêmica: