Líder do PT na Alece garante que candidatura em Fortaleza 'não tem vinculação' com Caucaia

Segundo o petista, "uma coisa não tem nada a ver com a outra". Para ele, "é outra construção". "O que estou dizendo é que o Catanho tem uma relação histórica com a Luizianne, o Elmano tem uma relação histórica com a Luizianne. São duas coisas. Aqui é construção de projeto para perceber o cenário de 2026", afirmou nesta segunda-feira, 18, durante o podcast Jogo Político, do O POVO .

Líder do bloco comandado pelo PT na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado estadual De Assis Diniz disse que "não tem vinculação" o secretário Waldemir Catanho (PT) ser candidato em Caucaia com a pré-candidatura da deputada federal Luizianne Lins (PT) em Fortaleza.

"Não foi construído isso até mesmo porque a dinâmica de Caucaia foi algo extemporâneo, no que se apresentou no cenário da crise de identidade, da relação pessoal do prefeito e dos nomes sugeridos, o diálogo não foi pura coincidência. As coincidências por ser do PT e por ter afinidade pessoal", explicou De Assis.

Ainda conforme o petista, o cenário é "absolutamente tranquilo". Na oportunidade, ele também elogiou o postulante do segundo maior colégio eleitoral do Ceará.

"Catanho, quando foi secretário de governo, se diferenciou na relação com todos exatamente pela postura democrática. [Ele tinha] uma relação direta e transparente com a Câmara Municipal, com os secretários. Ele criou em torno de si a imagem de uma pessoa de diálogo e de respeito, de um homem simples mas com muita convicção", finalizou De Assis.