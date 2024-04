Eleições 2024: Líder do PT diz que lançar candidatura própria em Sobral "não é oportuno"

Líder do bloco comandado pelo PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual De Assis Diniz disse que "nesse momento, não é oportuno" o partido lançar candidatura própria à Prefeitura de Sobral. A análise foi feita nesta segunda-feira, 18, durante participação no podcast Jogo Político, do O POVO.

"Essa discussão não foi abandonada, mas dificilmente ela possa estar com aderência para a gente construir a viabilidade de uma candidatura. Seria desrespeitoso dizer que o PT vá... Não é que você não vá ter nomes para lançar em Sobral, mas por tudo que o Cid [Gomes] e o [prefeito] Ivo fizeram, o PT abrir uma candidatura em Sobral, eu diria que, nesse momento, não é oportuno", ponderou.