Relembre os recentes problemas de saúde do governdor Elmano de Freitas

O primeiro pedido de afastamento se deu por um breve período em 13 de dezembro do ano passado, por conta de “rouquidão e sintomas gripais”. As atividades internas, no entanto, seguiram de forma online já no outro dia e, em 16 de dezembro, Elmano compareceu presencialmente ao ato de filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão, ao PT.

Em 15 de janeiro, o gestor descobriu um quadro de pneumonia, após uma indisposição em um evento de entrega de viaturas aos Bombeiros. O governador buscou ajuda hospitalar e cancelou a agenda das próximas horas.

“Durante o evento de entrega de viaturas dos Bombeiros, esta manhã, tive uma indisposição e procurei atendimento médico. Fiz alguns exames e foi detectada uma pneumonia. Estou bem, sendo medicado. Mas, por recomendação médica, ficarei em repouso nas próximas horas, tendo que cancelar a agenda previamente marcada”, escreveu nas redes sociais.

O bate-papo com o governador, realizado de forma online, também foi cancelado no dia seguinte. Elmano, no entanto, compareceu presencialmente ao lançamento da pedra fundamental do primeiro campus avançado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Nordeste, com a presença do presidente Lula (PT). Na ocasião, o próprio presidente recomendou que, após o evento, ele voltasse diretamente para casa, para repousar.

Uma segunda ida ao hospital ocorreu em 29 de janeiro, por “forte indisposição”. O governador seguiu sob observação por orientação médica até o dia 5 de fevereiro, quando recebeu alta hospitalar. Nesse período de retorno gradual, despachos internos e reuniões virtuais foram realizadas de casa. O retorno oficial só ocorreu no dia 19 até o anúncio de atividades remotas, nesta terça-feira, 27.

Confira, abaixo, a linha do tempo do quadro de saúde de Elmano