Elmano tem forte indisposição, vai ao hospital e cancela agenda

Governador chegou a ser hospitalizado no dia 15 de janeiro. Agenda desta segunda-feira, 29, seria na região Cariri

Na manhã de hoje, Elmano visitaria a região Cariri, com a inauguração de Escolas Profissionalizantes de Tempo Integral nas cidades de Farias Brito e Marco.

“Informo que voltei a sentir uma forte indisposição ontem à noite, quando estava com minha família, e tive que retornar ao hospital para medicação e novos exames. Permanecerei sob observação por orientação médica, tendo que cancelar minha agenda”, escreveu em seu perfil nas redes sociais.

O governador Elmano de Freitas (PT) cancelou a agenda desta segunda-feira, 29, afirmando estar novamente indisposto. O gestor enfrenta um quadro de pneumonia desde o início do mês, chegando a ter sido hospitalizado em outra ocasião .

O governador havia apresentado os sintomas no início do mês, tendo dado entrada Hospital Prontocardio, em Fortaleza, e cancelado compromissos no dia 15 de janeiro.

Além disso, no fim do ano passado o gestor também chegou a cancelar compromissos, desta vez em razão de “forte rouquidão e sintomas gripais”.