Governador Elmano de Freitas informa que está com pneumonia

O governador Elmano de Freitas (PT) usou as redes sociais para informar, nesta segunda-feira, 15, que está com pneumonia . O petista cumpria agenda de entrega de viaturas do Corpo de Bombeiros pela manhã, quando teve uma indisposição.

O gestor entregou, nesta segunda-feira, 15 novas viaturas para reforçar a atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Segundo o governador, a frota foi ampliada em 50% e colaborará com a intensificação da fiscalização sobre as condições de funcionamento dos prédios e a prevenção a incêndios.

O investimento feito pelo governo do Ceará na aquisição dos veículos foi de R$ 1,1 milhão, por 30 meses, com recursos do Tesouro Estadual para o contrato de locação.