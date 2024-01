Lula orienta Elmano a ir para casa "se deitar" por causa de pneumonia

Elmano de Freitas com Lula em evento na Base Aérea de Fortaleza Crédito: Aurélio Alves

Antes de encerrar seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu para o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ir para casa cuidar da pneumonia. Os petistas participam nesta sexta-feira, 19, do lançamento da pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), instalada na Base Aérea de Fortaleza.

"Avisar para o nosso governador que ele precisa voltar para casa e deitar, que ele está com pneumonia. Ele não pode ficar se expondo com muita facilidade aqui", orientou o presidente. "Gente, um beijo no coração. Um beijo!", finalizou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O chefe do Executivo cearense foi diagnosticado com pneumonia na segunda-feira, 15. Ele se sentiu indisposto após entrega de viaturas do Corpo de Bombeiros do Estado. Entretanto, emissário do Palácio da Abolição disse que ele está "firme e forte".