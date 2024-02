Elmano reaparece em evento público após semanas de internação e licença médica

Dentre os tópicos priorizados estão ações voltadas, especialmente, para a área de segurança pública do Estado, cuja atuação foi questionada após graves episódios de violência, envolvendo chacinas nas cidades cearenses de Aracoiaba e Caucaia. 22 pessoas morreram, no que foi o dia mais violento do Ceará desde 2020 .

O retorno oficial do chefe do Executivo estadual ocorreu na segunda-feira, 19, mas esta foi a primeira aparição pública, realizada ainda com o uso de máscara de proteção, retirada apenas para o discurso oficial.

Logo no retorno, houve a sanção do projeto de lei (PL) que visa fortalecer o setor de inteligência no Ceará. Já no evento desta quarta, Elmano comentou sobre a nova formação dos policiais, frisando que os profissionais da segurança não resolvem a situação sozinhos e devem dialogar com as pastas do Governo.

A licença foi tirada em 29 de janeiro, quando Elmano informou que seu quadro de saúde levaria a uma internação. No dia 5 de fevereiro, o governador recebeu alta, permanecendo em casa para a recuperação. Durante a pausa, os trabalhos foram conduzidos pela vice-governadora Jade Romero (MDB).