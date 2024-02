Elmano vai a São Paulo para check-up médico e governará à distância

O gestor havia retornado aos trabalhos, presencialmente, no último dia 19, após semanas de atestado médico e internação

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou que estará trabalhando de forma remota devido a realização de um check up médico em um hospital de São Paulo-SP, como parte do tratamento de uma pneumonia. O gestor havia retornado aos trabalhos no último dia 19, após semanas de atestado médico e internação.

“Bom dia a todas e todos. Informo aos cearenses que estou em São Paulo realizando um check up, após o período em que estive internado para tratamento de uma pneumonia. Sigo trabalhando de forma remota, sempre respeitando as orientações médicas. Uma excelente terça-feira a todos”, escreveu Elmano, por meio de seu perfil nas redes sociais.