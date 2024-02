O POVO News: PF vê admissão de culpa de Bolsonaro em fala sobre minuta

Apesar da demonstração de mobilização com multidão, falas no evento podem complicar Bolsonaro e seus aliados

Ele conseguiu mobilizar uma grande multidão e disse que a minuta proposta por ele e seus apoiadores não constava em golpe. A fala deve ser incorporadas pela Polícia Federal à investigação contra ele, justamente por tentativa de golpe de Estado . Segundo fontes da PF citadas pelo portal Metrópoles, as falas podem ser consideradas como admissão da culpa .

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 26. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , traz as principais repercussões do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista no último domingo, 25.

A Polícia Federal avalia ainda incluir o pastor Silas Malafaia no grupo de investigados da suposta tentativa de golpe de Estado, que tem o ex-presidente como um dos alvos. A informação foi divulgada pela colunista Bela Megale, do O Globo.

Por diversas vezes o Pastor Silas Malafaia citou em sua fala o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O pastor se pronunciou e “desafia” os críticos de seu discurso durante ato a provar que houve algum ataque “de forma gratuita” ao STF e ao ministro. Ele disse que só expôs “fatos verdadeiros”.

A edição traz ainda atualizações sobre o 13° dia de fuga de dois presos da Penitenciaria Federal de Mossoró. Um homem foi identificado pela Polícia como o encarregado pelo transporte de comida para os fugitivos. Ele argumenta que por 8 dias trabalhou sob ameaça a ele e à família. A PF já prendeu três suspeitos de terem auxiliado a dupla fugitiva, que se escondia em espaço na divisa do Rio Grande do Norte e do Ceará.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage,

e o jornalista de Política e colunista do O POVO, Henrique Araújo.

