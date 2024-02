185 mil ou 600 mil pessoas? Estimativas sobre ato pró-Bolsonaro apresentam divergências

Monitor do Debate Público no Meio Digital estimou 185 mil pessoas no ato. Já a Polícia Militar de São Paulo estima 600 mil presentes

O ato em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, em São Paulo, tem pelo menos duas estimativas de público divergentes. A Polícia Militar de São Paulo afirma que 600 mil pessoas estiveram presentes na manifestação. Consideradas as ruas próximas à Avenida Paulista, este número se torna 750 mil. O Monitor do Debate Público no Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), afirma que, no pico da manifestação, às 15 horas, 185 mil pessoas ocupavam a principal via de São Paulo (confira aqui o relatório).

O grupo da USP diz que foram tiradas 43 fotos entre 15 horas e 17 horas. Onze fotos foram selecionadas de forma a cobrir a extensão da manifestação na Paulista, sem sobreposição de imagens. Cada foto foi repartida em oito pedaços. Em cada pedaço, se aplicou método chamado Point to Point Network, mecanismo de contagem que identifica cabeças e estima a quantidade de pessoas em uma imagem.

A precisão do método é de 72,9% e a acurácia (proximidade entre valor obtido via experimento e o valor verdadeiro na medição), de 69,5% na identificação de cada indivíduo. "Na contagem de público, o erro percentual absoluto médio é de 12% para mais ou para menos para imagens aéreas com mais de 500 pessoas", diz relatório do Monitor do Debate Público no Meio Digital. A estimativa de público para 17 horas, com a manifestação em vias de acabar, foi de 45,03 mil pessoas.