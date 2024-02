Mecânico afirma que foi refém de fugitivos do Mossoró por 8 dias

A Polícia Federal (PF) já prendeu três suspeitos de terem auxiliado a dupla fugitiva, que se escondia em espaço na divisa do Rio Grande do Norte e do Ceará. Dois foram presos em flagrante, enquanto o terceiro teve um mandado de prisão preventiva emitido.

“Gastei pouco, foi na faixa de R$ 400 e pouco, R$ 500, por aí. Não foi muita coisa não”, relatou o mecânico ao jornal Folha de S. Paulo, explicando seus gastos com a alimentação para os presos.

Lewandowski autoriza envio da Força Nacional para Mossoró; ENTENDA

Mecânico afirma que foi refém de fugitivos: família teria sido rendida à noite

Em sua descrição aos policiais, Ronaildo disse que sua família estava dormindo quando os foragidos os renderam, no período da noite. De acordo com a jornalista Raquel Lopes, as autoridades ainda investigam se o mecânico foi uma vítima no caso.

Os fugitivos Rogério da Silva Mendonça (Tatu) e Deibson Cabral Nascimento (Deisinho) teriam relação com a facção Comando Vermelho. Ambos foram incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol, espaço que apresenta os criminosos mais procurados e perigosos do mundo.