Fala de Bolsonaro sobre minuta pode ser admissão de culpa e será incluída em processo

Bolsonaro citou a minuta durante seu discurso nos atos da Avenida Paulista, neste domingo, 25. Na ocasião, se dizendo perseguido, ele afirmou: "Por qual motivo ainda me acusam? O golpe é porque tem uma minuta de decreto de Estado de Defesa. Golpe? Usando um dispositivo da Constituição? Tenha a santa paciência. Deixo claro: estado de sítio começa com o presidente convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não.”

As declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de que a minuta proposta por ele e seus apoiadores não constava em golpe, serão incorporadas pela Polícia Federal à investigação contra ele, justamente por tentativa de golpe de Estado. Segundo fontes da PF citadas pelo portal Metrópoles, as falas podem ser consideradas como admissão da culpa.

O ex-mandatário é investigado no âmbito da operação Tempus Veritatis, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a PF, Bolsonaro e seus apoiadores se reuniram para discutir um golpe de Estado, visando a manutenção do então presidente no poder. Foi, então, proposta uma minuta que previa novas eleições e prisões de autoridades. Bolsonaro teria ajudado a redigir a “enxugar" o documento.

No ato, Bolsonaro evitou citar e criticar opositores políticos, para evitar maiores complicações. O intuito do encontro era "se defender das acusações" contra ele.