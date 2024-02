Lula se recusa a responder sobre ato de Bolsonaro e pergunta é vaiada no Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recusou a responder a questionamentos sobre sua avaliação em relação ao ato do ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo no domingo, 25. A pergunta foi vaiada por participantes de um evento no Palácio do Planalto.

O fato ocorreu nesta segunda-feira, 26, em evento de apresentação e coletiva de imprensa sobre o Programa de Democratização dos Imóveis da União no Palácio do Planalto. Lula participou da cerimônia, ao lado dos ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta.

Na coletiva, uma jornalista fez um questionamento ao chefe da Casa Civil e emendou com a pergunta ao presidente: "Se eu puder ser ousada, presidente, queria perguntar sobre o ato que ocorreu ontem na Avenida Paulista. Acho que não sou só eu que estou curiosa a respeito. Gostaria de ouvir uma avaliação sua, se possível".