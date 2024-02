PF estuda incluir Malafaia na investigação sobre golpe após ato pró-Bolsonaro

O pastor Silas Malafaia foi o organizador do ato pró-Bolsonaro em São Paulo Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

A Polícia Federal avalia incluir o pastor Silas Malafaia no grupo de investigados da suposta tentativa de golpe de Estado, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos alvos. A informação divulgada nesta segunda-feira, 26, é da colunista Bela Megale, do O Globo. Na percepção dos agentes federais, com financiamento do ato pró-Bolsonaro na Av. Pauslita, em São Paulo, e com suas falas, Malafaia propagou mentiras à população. Ainda conforme leitura dos investigadores, o objetivo da iniciativa é evitar que a PF investigue uma organização criminosa que atuou com intuito de dar o golpe.