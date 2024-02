Manifestação de Bolsonaro na Av. Paulista: acompanhe ao vivo

Em meio a investigações da Polícia Federal (PF), o ex-presidente convocou ato com apoiadores "se defender de acusações"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reúne apoiadores e parlamentares entre governadores, senadores e deputados além de outras lideranças em ato na Avenida Paulista neste domingo, 25, previsto para iniciar às 15h. O ato durou cerca de 1h30.

Bolsonaro chegou no evento por volta de 14h40. O ato terá dois trios elétricos em que serão feitos os discursos e Bolsonaro irá se reunir com nomes como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).