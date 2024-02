Michelle Bolsonaro ora em ato na Paulista e chama apoiadores de 'exército de Deus nas ruas'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez uma oração neste domingo, 25, no início do ato na Avenida Paulista, em São Paulo, convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela falou em "ataques" e "injustiças", chamou os apoiadores que compareceram à manifestação de "exército de Deus nas ruas" e pediu um país "livre da corrupção". Há expectativa de que Michelle seja candidata ao Senado em 2026.

Bolsonaro convocou o ato na capital paulista depois de ter sido um dos alvos da operação Tempus Veritatis (hora da verdade, em latim) da Polícia Federal (PF) no último dia 8, quando teve que entregar seu passaporte às autoridades. A PF apura a participação do ex-presidente em uma articulação para dar um golpe de Estado que impediria a realização das eleições de 2022 ou a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Não tem como não se emocionar vendo o exército de Deus nas ruas, vendo um exército de homens e mulheres patriotas que não desistem da sua nação", disse Michelle, chorando, ao lado de Bolsonaro e aliados no trio elétrico. "Somos um povo de bem, um povo que defende valores e princípios cristãos", emendou.