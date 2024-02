Por que Bolsonaro convocou manifestação neste domingo, 25, na Paulista

Marcado para este domingo, 25, o ato convocado por Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, a partir das 15 horas, ocorre no momento em que ele é alvo de investigações da Polícia Federal (PF). O ex-presidente aposta em força política de parlamentares aliados e apoiadores.

A operação da PF "tempus veritatis", tempo da verdade traduzido do latim, investiga uma tentativa de golpe de Estado e fraudes nas eleições visando impedir a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro, miliatares do alto comando e cúpula integrante do alto escalão do Planalto são investigados.

O ex-presidente então convocou os apoiadores há cerca de duas semanas, quando a operação começou a se desenrolar, para, de acordo com ele, defende-se “de todas as acusações imputadas nos últimos meses”.