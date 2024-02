Ato com Bolsonaro em SP começa com oração de Michelle e presença de 4 governadores

Manifestação convocada por Bolsonaro acontece neste domingo, 25, na Paulista Crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP

O início do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a tarde deste domingo, 25, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), começou com discurso da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que fez uma oração e falou em tom crítico sobre adversários políticos do marido. Pelo menos quatro governadores estão presentes.

A ex-primeira-dama agradeceu aos presentes por se deslocarem até o local e iniciou a fala agradecendo a Deus. "Somos gratos por esse dia, pelo seu amor e cuidado. Deus é maravilhoso e tudo que ele faz. Não tem como não se emocionar, vendo o exército de Deus nas ruas, o exército de homens e mulheres patriotas que não desistem da sua nação". E seguiu: "Quantos viajaram? Dias, quilômetros para estar aqui e aqui fica meu agradecimento a cada um por saírem das suas casas, da zona de conforto, para dizer que somos um povo de bem, que defende valores e princípios cristãos. Que ama essa nação e aprendeu a acreditar que ela tem promessas que vão se cumprir", pontuou.

