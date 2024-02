Silas Malafaia ataca Moraes e Barroso e diz que há 'engenharia do mal' para prender Bolsonaro

O pastor, organizador principal do ato convocado por Bolsonaro, foi quem deu as declarações mais duras

O pastor Silas Malafaia, organizador do ato na Avenida Paulista a favor de Jair Bolsonaro, afirmou neste domingo, 25, que há uma "engenharia do mal" para prender o ex-presidente. No trio elétrico, em São Paulo, o religioso também atacou pessoalmente o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e o ministro da Corte Alexandre de Moraes.

Veja a declaração de Malafaia:

Malafaia começou o discurso dizendo que não estava ali para atacar o STF. "Quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático Direito", afirmou. Ao longo da fala, contudo, fez uma série de críticas ao Judiciário. "Vou mostrar a vocês a engenharia do mal para prender Jair Messias Bolsonaro", declarou, em referência às operações da PF autorizadas por Moraes. Ele chamou Bolsonaro de o "maior perseguido político" da história do País.