O POVO News: Bolsonaro se cala em depoimento à PF sobre suspeita de golpe

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 22. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz a principais informações sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que compareceu à sede da Polícia Federal em Brasília no caso que a corporação investiga uma tentativa de golpe de Estado.

Em meio à expectativa do depoimento, o Exército prepara salas especiais no Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília, para eventuais prisões do ex-presidente, que é capitão reformado, e generais investigados por supostamente tramar um golpe de Estado. Integrantes da Força afirmam que não há indicativos de prisão, mas apenas um cuidado para caso ocorra alguma detenção não sejam pegos desprevenidos.



O programa traz ainda como foi a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino. Sua entrada na corte contou com diversas autoridades. Ele deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e é tido como nome de confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A edição aborda também a condenação do jogador Daniel Alves a quatro anos de prisão no caso de estupro de uma jovem em uma boate na Espanha. A pena foi atenuada com o pagamento de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) para a vítima, por danos morais. Esse valor foi enviado por Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Júnior, já que Daniel não podia acessar os próprios bens.

É tema ainda o ataque a jogadores do Fortaleza que tiveram o ônibus apedrejado por torcedores do Sport, após jogo pela Copa do Nordeste na Arena Pernambuco. Jogadores ficaram feridos e a direção do time pediu punições. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) negou que o Sport sofrerá punições após a ocorrência.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage,

e o colunista do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO