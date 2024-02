Ato na Paulista: Bolsonaro nega ter tentado dar golpe e fala em "anistia"

Ato convocado por Bolsonaro na Paulista beste domingo, 25 Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

“Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que busco é a pacificação. Passar uma borracha no passado, buscar uma maneira de nós vivermos em paz, não continuarmos sobressaltados, é, por parte do parlamento brasileiro, buscar uma anistia para os pobres coitados que estão presos em Brasília. Não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade”. Bolsonaro então pediu ao Congresso um projeto de anistia para as pessoas envolvidas nos ataques do 8 de janeiro. “Pedimos aos 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia para que seja feita a justiça. E quem, porventura, depredou patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Não podemos entender o que levou poucas pessoas a apelarem tão drasticamente. Esses pobres coitados que estavam lá no dia 8 de janeiro de 2023”, disse o ex-mandatário sobre os apoiadores dele. Dirigindo-se à multidão, Bolsonaro voltou a agradecer pela presença dos apoiadores no ato e reforçou pautas em comum aos grupos que estiveram na Paulista. “Vocês nos trazem energia, esperança e garra para vencer. Não queremos o socialismo, o comunismo, a ideologia de gênero para nossos filhos. Nós queremos respeito à propriedade privada, o respeito à vida desde a sua concepção. Não queremos liberação das drogas. Mas para isso, devemos trabalhar todo dia, dentro de casa, no trabalho, com vizinhos e amigos”.

E seguiu: "Saí do Brasil, e essa perseguição não terminou. É joia, questão de importunação de baleia, dinheiro que teria mandado para fora. É tanta coisa que eles mesmo trabalham contra si. A última agora, ‘Bolsonaro queria dar um golpe’. Desde 2019 sempre ouvia isso. O que é golpe? Tanque na rua, arma, conspiração. Trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. Nada disso foi feito no Brasil". Bolsonaro admite ciência de minuta "de Estado de Defesa" Na fala, Jair Bolsonaro mencionou arquivo que passou a ser conhecido como "minuta do golpe". "E fora isso, por qual motivo ainda me acusam? O golpe é porque tem uma minuta de decreto de Estado de Defesa. Golpe? Usando um dispositivo da Constituição? Tenha a santa paciência. Deixo claro, estado de sítio começa com o presidente convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não", argumentou. Bolsonaro então concluiu: "O segundo passo, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o Parlamento analisar e decidir se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio. O estado de defesa é similar. Agora querem entubar a todos nós que um golpe estava em gestação. Creio que está explicada essa questão".